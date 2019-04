Pörssiuutiset

Swedbankin kriisi syvenee – dokumenttien luovutuksesta kiista syyttäjän kanssa

Osa pankin suuromistajista on viestittänyt, etteivät he ole tyytyväisiä Swedbankin hallituksen ja sen puheenjohtajan Lars Idemarkin https://www.is.fi/haku/?query=lars+idemarkin tapaan hoitaa rahanpesujupakkaa.

