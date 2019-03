Pörssiuutiset

TUI antoi tulosvaroituksen Boeing-kiellon takia – osake syöksyy

TUI antoi tulosvaroituksen Boeing-kiellon takia – osake syöksyy

29.3. 13:31

TUI sanoo, että Boeing 737 Max -koneiden lentokielto aiheuttaa sille 200 miljoonan euron ylimääräiset kulut

Matkatoimistoyhtiö TUIn osakkeen kurssi on tänään ollut jyrkässä luisussa yhtiön laskettua arviotaan koko vuoden tuloksestaan.



TUI sanoo, että Boeing 737 Max -koneiden lentokielto aiheuttaa sille 200 miljoonan euron ylimääräiset kulut, koska se joutuu vuokraamaan korvaavia koneita. Koko vuoden tulos heikkenee sen vuoksi 17 prosenttia, yhtiö sanoo.



TUIn 150 koneen lentolaivastosta 15 on 737 Max 8 -mallia, joka kaksi viikkoa sitten asetettiin lentokieltoon kahden peräkkäisen maahansyöksyn vuoksi. Uutistoimisto Bloombergin kokoamien tietojen mukaan eurooppalaisyhtiöistä vain Norwegianilla 737 Maxin osuus on suurempi.



Frankfurtin pörssissä TUI:n osake oli kello 12.50 Suomen aikaa 8,6 prosentin laskussa.