Attendo lupasi investoida hoivakotien laatuun Suomessa – osake syöksyy rajusti

Useita epäselvyyksiä

Hoivajätti Attendon osake syöksyy Tukholman pörssissä. Puoliltapäivin osake oli noin 17 prosenttia miinuksella.Yhtiö tiedotti eilen kaupankäynnin päättymisen jälkeen, että se aloittaa toimenpideohjelman parantaakseen hoivakotien laatua Suomessa ja odottaa kulujen nousevan tänä vuonna noin 19 miljoonalla eurolla (200 miljoonalla kruunulla).Attendo perustelee toimenpideohjelmaansa Suomessa käydyllä keskustelulla vanhustenhoidosta. Attendon mukaan sen toimintaan on tehty viimeisen kahden kuukauden aikana yli 150 tarkastusta.Nyt yhtiö pyrkii parantamaan hoivan laatua muun muassa lisäämällä henkilöstöä hoitotyön kehittämiseen, avustaviin tehtäviin ja rekrytointiin. Se aikoo lisätä sekä vakinaisten työsuhteiden että sijaisten määrää.Attendo on ollut alkuvuoden vanhustenhoitokohun keskellä Suomessa. Kritiikki yksityistä vanhustenhoitoa kohtaan keskittyi ensin hoivayhtiö Esperi Careen, mutta sittemmin erilaisia ongelmia on nostettu esiin myös Attendosta.Helmikuussa Länsi-Suomen aluehallintovirasto keskeytti vain vajaan kuukauden ajan toimineen Attendo Pelimannin toiminnan Alavudella, kun sen tarkastuksessa oli ilmennyt puutteita.Maaliskuun alussa valvontavirasto Valvira keskeytti Utajärvellä Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevan Attendon Kirkkopuiston hoivakodin toiminnan.Utajärven ja Alavuden hoivakotien ohella viranomaiset ovat havainneet epäkohtia ainakin Jyväskylässä Attendon Holstinpuiston hoivakodissa ja Etelä-Pohjanmaan Jalasjärvellä sijaitsevassa palvelukoti Tepon Tuvassa.Pari viikkoa sitten Attendo kertoi keskeyttävänsä osittain tehostetun palveluasumisen hoivakoti Vänrikissä Pohjois-Savon Siilinjärvellä henkilöstöpulan vuoksi. Myös Etelä-Savon Joroisissa Attendon hoivakoti Jalavan toiminnassa on ollut epäselvyyksiä.Yhtiön osake oli jyrkässä alamäessä myös helmikuussa, kun yhtiö julkisti tilinpäätöstiedotteensa. Silloin Attendo kuvaili hoitoaan Suomessa hyväksi ja arvostetuksi.