Jan Hurrin kommentti: Vaalilupauksista voi syntyä viisastakin talouspolitiikkaa – mutta vain moukan tuurilla vahingossa

Jan Hurrin kommentti: Vaalilupauksista voi syntyä viisastakin talouspolitiikkaa – mutta vain moukan tuurilla

Talous uupuu kohti uutta taantumaa

Yksi hyvä ja monta huonoa kokemusta

Vaalilupausten talouslinjaukset enteilevät julkisten menojen kasvattamista ja julkisten tulojen ennallaan pitämistä tai supistamista. Eduskuntaan pyrkivät poliitikot ja puolueet puhuvat mieluummin julkisen rahan käytöstä kuin ehdotustensa kustannuksista saati rahoituskeinoista.Yhdistelmä kuulostaa taloutta elvyttävältä epäyhtälöltä, joka voi vahvistaa kansantalouden ennestään vahvaksi kehuttua noususuhdannetta mutta joka samalla uhkaa heikentää julkisen talouden tasapainoa ja pitkäaikaista kestävyyttä.Näin käy varsinkin siitä syystä, että yksikään puolue ei ehdota uusien menojen kattamista joidenkin muiden yhtä suurten julkisten menojen leikkaamisella.Moni poliitikko katsoo ajan otolliseksi julkisten menojen kasvattamiselle nyt, kun ”talous kasvaa ja valtion velkaantuminenkin on taittunut”.Rahaa on kertynyt hyvän työllisyyskehityksen ja kasvun ansiosta sen verran valtiollekin, että äänestäjiä houkuttelevien poliitikkojen mielestä rahaa on jo aika ohjata edellisten hallitusten leikkausten perumiseen ja uusiinkin kohteisiin.Vaalilupauksissa puolueiden ”panostuskohteet” vaihtelevat, mutta suurta osaa niistä on helppo perustella tarpeellisiksi, hyödyllisiksi ja usein myös oikeudenmukaisiksi. Harva väittää vastaan, kun puolueet haluavat nostaa vanhushoivan hoitajamitoitusta, kohentaa koulutusta tai torjua ilmaston lämpenemistä.Mutta sitä on paljon helpompi arvostella, että kaikki vaalilupausten sinänsä perustellut hankkeet ja toimet maksavat rahaa ja kasvattavat julkisia menoja. Ja sitä, että puolueiden hahmotelmat lupaustensa hinnasta ja rahoituksesta jäävät yleensä varsin epämääräisiksi.Vain hiukkasen pelkistäen rahaa näyttää puolueiden laskelmissa tulevan kuin itsestään talouskasvun ja vahvan työllisyyskehityksen jatkumisesta.Mutta jos talouskasvu todellakin jatkuu niin kuin puolueet näyttävät olettavan, pitäisi talouspolitiikan viritystä nyt ennemmin kiristää kuin keventää. Muuten vaalilupausten avokätisistä talouslinjauksista uhkaa syntyä nousukautta tarpeettomasti voimistava myötäsyklinen vikatikki.Tämä vikatikki voi kuitenkin vielä vaihtua talouspolitiikan viisaudeksi. Näin voi käydä moukan tuurilla vahingossa. Vikatikistä tulee viisautta, jos ja kun suhdanne sulaa alta pois.Talouspolitiikan suunnan muutokset elvyttävästä kiristäväksi tai toisinpäin vaativat yleensä aikaa puolesta puoleentoista vuotta ennen kuin vaikutukset alkavat näkyä kansantalouden suurissa luvuissa.Siksi kestää helposti tämän vuoden loppupuolelle ja ensi vuoteen ennen kuin vaalien jälkeen toimeen ryhtyvä uusi hallitus saa talouspolitiikan uusilla linjauksillaan aikaan näkyvää jälkeä.Siihen mennessä talouden paras kasvukausi on hiipunut ja Suomi on muun euroalueen tavoin lipsunut seuraavaan hyvin hitaan kasvun vaiheeseen tai taantumaan. Näin ainakin kasvava määrä talouden ammattiennustajia olettaa käyvän.Seuraavan taantuman uhka on suurimmillaan euroalueella, mutta samaan aikaan kasvuodotukset ja taloustunnelma heikkenevät muuallakin Kiinaa, Japania ja Yhdysvaltoja myöten. Suomi seuraa väistämättä perässä, jos sen tärkeimmät vientimaat sakkaavat.Edes euroalueen keskuspankki EKP ei enää usko euroalueen talouskasvun jatkuvan entiseen tapaan, vaan se varautuu kasvun heikkenemiseen pitämällä korot nollassa prosentissa ja osin sitäkin matalampina ainakin tämän vuoden loppuun ja mahdollisesti sitäkin pidemmän aikaa.Näyttääkin varsin todennäköiseltä, että Suomen talouskasvu hiipuu tämän ja ensi vuoden kuluessa nopeammin ja heikommaksi kuin vaaleihin kirivät puolueet näyttävät olettavan.Kasvukauden vaihtuminen laskukaudeksi merkitsee automaattisesti julkisen talouden tulojen ja menojen tasapainon keikahtamista sitä voimakkaammin alijäämien suuntaan mitä syvempään taantumaan talous painuu.Kaavamaisesti tulkiten talouden käänne tarkoittaisi, että vaalilupausten talouslinjauksilta lähtee lähiaikoina pohja pois. Rahaa ei riitäkään yhtä hövelisti tarpeellisiinkaan julkisten menojen lisäyksiin, kun taantuma heikentää verokertymää ja kasvattaa työttömyysmenojen kaltaisia menoja.Mutta juuri siksi vaalilupauksien elvyttävissä talouslinjauksissa voi sittenkin olla kuin sattumalta järkeä – ja juuri siksi niiden peruminen hätiköidyillä hätäjarrutuksilla olisi järjetöntä.Kymmenen viime vuoden talouspoliittiset suunnan muutokset ja niiden ensin kannustavat ja sittemmin masentavat tulokset tarjoavat Suomen seuraavalle hallitukselle mahdollisuuden ottaa opiksi yhdestä onnistumisesta ja useista epäonnistumisista.Talouspolitiikan ensivastaus kymmenen vuotta sitten iskeneeseen finanssi- ja talouskriisiin oli päättäväinen ja suhteellisen voimakas elvytys. Sen ansiosta vuoden 2009 talouden syväsukellus katkesi ja pari seuraavaa vuotta Suomen ja useiden muiden euromaiden taloudet elpyivät kasvuun.Mutta vuonna 2010 Euroopan unionin EU:n talouspäättäjät pelästyivät julkisen talouden velkaantumista ja alkoivat vaatia erityisesti euromailta ”taloutta elvyttäviä” julkisen talouden vyönkiristyksiä. Se oli erittäin tuhoisa erehdys, joka ei suinkaan elvyttänyt taloutta vaan pahensi muutoinkin vaikean velka- ja talouskriisin vakavia ja pitkäaikaisia haittoja.Noiden kesken talous- ja velkakriisin alulle pantujen vyönkiristysten oli tarkoitus välttää julkisen talouden velkaantumista ja samalla tervehdyttää talouden raskaita rakenteita entistä notkeammiksi.Mutta kävikin toisin, kun vyönkiristysten suorat ja epäsuorat vaikutukset heikensivätkin talouskasvua nopeammin ja enemmän kuin ne vähensivät julkisen talouden velkaantumista.Suomikin harjoitti haitallista talouspolitiikkaa, jonka vaikutukset pahensivat ja pitkittivät kriisin ensitoipumista pian seuranneita taantumia ja talousanemiaa.Itsetuhoista talouspolitiikkaa harjoittaneet puolueet ja poliitikot olivat ja ovat valtaosin edelleen sitä mieltä, että vyönkiristyksillä ei ollut vaihtoehtoja, ja että viime vuosien vaivalloisesti alkuun lähtenyt kasvu olisi pitkälti juuri noiden aiempien vyönkiristysten ansiota.Käytännössä talous alkoi kuitenkin meillä ja useissa muissa euromaissa elpyä elpyä edes keskinkertaiseen kasvuun vasta sen jälkeen, kun vyönkiristykset alkoivat hellittää.Jos Suomen seuraavalla hallituksella kantti kestää ja jos vaalilupausten talouslinjaukset pitävät uuden taantumankin oloissa, voivat lupaukset vielä muuttua vahingossa viisaaksi talouspolitiikaksi.Mutta jos lupaukset pitävät vain muutenkin jatkuvan talouskasvun oloissa, ja jos ne tyssäävät uudessa taantumassa talouspoliittiseen täyskäännökseen, on odotettavissa samanlaista suhdannesekoilua kuin ennenkin.