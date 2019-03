Pörssiuutiset

Paulig aloittaa yt-neuvottelut – Suomesta aiotaan vähentää 40 henkeä

26.3. 14:21

Elintarvikealan yritys Paulig aloittaa yt-neuvottelut.

Arvioitu vähennystarve on 120 henkeä, ja se koskee konsernin toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä, yritys kertoo tiedotteessa. Suomessa arvioitu vähennystarve on 40 henkeä.



Yrityksen mukaan yt-neuvotteluiden taustalla on toimintamallin ja työskentelytapojen uudistaminen.



Paulig toimii 13 maassa, esimerkiksi Pohjois- ja Keski-Euroopassa ja Venäjällä. Pauligilla työskentelee yhteensä yli 2 000 henkeä. Toimihenkilöitä tai ylempiä toimihenkilöitä on yhteensä 1 250.