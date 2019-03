Pörssiuutiset

Nokian osake kääntyi syöksyyn – nyt yhtiö julkaisi harvinaisen tiedotteen

Nokia kertoi raportissa, että se on aloittanut selvityksen niin kutsutuista compliance-käytännöistä vuonna 2016 ostamassaan ranskalaisessa Alcatel Lucent -tietoliikenneyhtiössä. Compliancella tarkoitetaan erilaisten säädösten ja viranomaismääräysten noudattamista.Nokian osake on ollut tänään selvässä laskussa, kun sijoittajat pelkäävät selvityksen vaikutuksia. Nyt yhtiö torjuu kielteiset arviot.– Nokia ei tavallisesti kommentoi markkinahuhuja, mutta johtuen markkinareaktiosta ja kyselyistä koskien Nokian 2018 Form 20-F yhdysvaltalaisen vuosikertomuksen riskitekijät-osiossa olevaa lausuntoa yhtiö on päättänyt julkaista tiedotteen selventääkseen, ettei yksilöidyllä tutkinnalla odoteta olevan materiaalista vaikutusta Nokiaan, yhtiö sanoo tiedotteessaan.– Emme ole nähneet todisteita, joiden perusteella rikosoikeudelliset seuraamukset tulisivat kyseeseen, ja uskomme, että on erittäin todennäköistä, että mahdolliset seuraamukset olisivat rajoitettuja ja immateriaalisia.Nokian mukaan vuosikertomuksessa annettu lausunto on riskitekijät -osiossa. Siinä listataan eri tekijöitä, jotka voisivat mahdollisesti vaikuttaa materiaalisesti yhtiöön.Vuosikertomuksessa annettu lausunto ei ole Nokian mukaan arvio tutkinnan odotetuista tai todennäköisistä vaikutuksista.– Kuten vuosikertomuksessa on sanottu, varmistaakseen täyden velvoitteiden noudattamisen yhtiö käy läpi tiettyjä entisen Alcatel Lucentin liiketoimia. Varovaisuuden ja läpinäkyvyyden nimissä Nokia on ottanut yhteyttä viranomaiseen koskien tätä asiaa, tiedotteessa todetaan.Nokia osti ranskalaisyhtiön 15,6 miljardilla eurolla vuonna 2016.