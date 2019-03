Jan Hurrin kommentti: Pysyykö lentokone ilmassa ja hoivavanhus hengissä? Elämää suurempi laskutoimitus ohjaa vastausta

Pörssiuutiset

Jan Hurrin kommentti: Pysyykö lentokone ilmassa ja hoivavanhus hengissä? Elämää suurempi laskutoimitus ohjaa v

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Elämän arvo ja kuoleman kustannus

Korkea korkokanta laskee elämän arvoa