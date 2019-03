Pörssiuutiset

Jopa miljardien eurojen kulut uhkaavat – 3 mahdollista seurausta rahanpesusta epäillyille pankeille

1. Sakot

2. Markkinoilta sulkeminen

3. Sääntelyn kiristyminen

Danske Bankin, Swedbankin ja Nordean mahdollisten seurauksien hintahaitari on leveä, koska sakkojen ja seuraamusmaksujen lisäksi rahanpesusta kiinni jääneitä pankkeja voi ”rangaista” markkinoilta sulkemisella ja kustannuksia voi aiheuttaa myös sääntelyn kiristyminen.Kokosimme mahdollisia seurauksia pankeille:Kolmesta pohjoismaisesta pankista pisimpään skandaalissa on uinut Danske Bank. Tanskalaispankki myönsi viime vuonna, että sen Viron yksikön läpi virtasi noin 200 miljardia euroa epäilyttävistä lähteistä vuosina 2007–2015.Dansken mahdolliset sakot voivat kohota satoihin miljooniin euroihin. Analyytikot arvioivat viime heinäkuussa uutistoimisto Bloombergin kokoamien tietojen mukaan, että sakot voivat olla pienimmillään 280 miljoonaa euroa ja korkeimmillaan noin 4,2 miljardia euroa.Rahanpesujuttujen sakkojen mittaluokasta voi saada osviittaa hollantilaisen ING-pankin tekemästä sopimuksesta maan rahoitusvalvojan kanssa. ING sopi viime vuonna maksavansa 675 miljoonaan euron rangaistusmaksun rahanpesusta ja palauttavansa sata miljoonaa euroa saamaansa hyötyä.Tanskan talousministeri on arvioinut, että Danske voi joutua maksamaan jopa noin 540 miljoonan euron sakot rahanpesurikkeistä. Arvio perustuu oletukseen, että pankki olisi saanut rahapesusta kaikkiaan noin 200 miljoonaa euroa voittoa. Sen verran Danske on itse arvioinut tehneensä voittoa Virossa vuosina 2007–2015. Danske on kertonut lahjoittavansa summan talousrikollisuutta ehkäisevälle säätiölle.Swedbankin ja Nordean tapauksessa kyse on vasta epäilyistä ja huomattavasti pienemmistä summista. Swedbankissa kulki Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n mukaan noin 5,3 miljardin euron arvosta epäilyttäviä rahansiirtoja ja Nordeassa Ylen MOT-ohjelman mukaan 700 miljoonan euron arvosta.Nordealla on toisaalta historiaa rahanpesuongelmista. Se sai vuonna 2015 Ruotsin finanssivalvojalta varoituksen ja noin 5,4 miljoonan euron seuraamusmaksun rahanpesusääntöjen rikkomisesta Panaman-papereiden veronkiertovuodon yhteydessä.Sakkojen lisäksi pankkeja voi uhata kielto harjoittaa liiketoimintaa tietyllä markkina-alueella. Viron rahoitusvalvoja määräsi helmikuussa, että Danske Bankin on suljettava Viron-tytäryhtiönsä kokonaan kahdeksan kuukauden aikana.Danske ei ole vastustellut ja on ilmoittanut lopettavansa toimintansa Viron lisäksi myös Latviassa ja Liettuassa sekä Venäjällä.Viron markkinoilta sulkeminen ei vielä aiheuta taloudellisia ongelmia, mutta taustalla pelottaa isompi uhka: sulkeminen pois Yhdysvaltain rahoitusmarkkinoilta. Se voi aiheuttaa eurooppalaiselle pankille huomattavia toimintavaikeuksia.Esimerkiksi viime vuonna latvialainen ABLV-pankki kaatui talletuspakoon, kun Yhdysvaltain valtiovarainministeriö vain ehdotti, että pankilta estetään pääsy maan rahoitusmarkkinoille Pohjois-Korean ohjusohjelmaan liittyvien epäilyjen takia.Rahanpesuskandaali on osoittanut sen, että rahoitusmarkkinoiden rahanpesusäännösten noudattamisessa on puutteita.Eniten kuluja pankeille voikin syntyä rahoitusmarkkinoiden sääntelyn kiristymisestä. Analyysipalvelu Bloomberg Intelligencen arvion mukaan rahanpesuskandaalin mahdolliset taloudelliset kustannukset voivat kohota ”moniin miljardeihin” dollareihin sakkoina ja kasvavina sääntely- ja compliance-kustannuksina.Rahanpesusääntelyn kiristäminen tarkoittaa käytännössä uusia pääomavaatimuksia, pankkilakimiehiä ja asiakkaille lisäkysymyksiä poliittisesta vaikutusvaltaisuudesta.Tanskan finanssivalvoja on jo määrännyt Dansken varaamaan noin 1,3 miljardin euron verran lisäpuskuria, jolla se voi varautua mahdollisiin sakkoihin ja mainehaitan aiheuttamiin markkinaseurauksiin.Pankkiruumiita skandaalista tuskin syntyy. Danske, Swedbank ja Nordea ovat kaikki vakavaraisia ja siten ne kestäisivät mahdolliset seuraamusmaksut. Pankkien tuloksia maksut kuitenkin heikentäisivät, ja siten ne voivat uhata sijoittajien tuottoja. Esimerkiksi Danske joutui lopettamaan omien osakkeiden osto-ohjelmansa pitääkseen yllä pääomalisäpuskuria.