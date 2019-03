Pörssiuutiset

Norjan öljyrahasto luopuu sijoituksista öljyn tuotantoon

8.3. 14:19

Norjan öljyrahastona tunnettu sijoitusrahasto lopettaa sijoitukset öljyä ja kaasua tuottaviin yhtöihin.

Norjan öljyrahasto lopettaa sijoituksensa öljyä ja kaasua tuottaviin yhtiöihin, ilmoittaa Norjan valtiovarainministeriö. Nykyisin öljyrahaston varoista noin kuusi prosenttia on sijoitettu tälle alalle. Osuus on arvoltaan noin 32 miljardia euroa.



Siirrolla pyritään vähentämään Norjan öljy- ja kaasualaan liittyviä riskejä. Rajoitus koskee öljyn ja kaasun tuotantoa harjoittavia yhtiöitä, ei uusiutuvaan energiaan keskittyviä.



Norjan öljyrahasto on maailman suurin sijoitusrahasto.