Pörssiuutiset

Suomalainen teknologiakonserni joutui laajan rikoksen kohteeksi – huijarit lypsivät tytäryhtiöltä miljoonia

Epäillyt tekijät ovat identiteettivarkaudella ja muilla toimilla saaneet Telesten tytäryhtiön suorittamaan aiheettomia maksuja noin seitsemän miljoonaa euroa. Nämä ovat menneet kolmansille tahoille.Teleste on tehnyt tutkintapyynnön viranomaisille asiaan liittyvissä maissa.Telestellä on vakuutusturva, josta saatavia korvauksia selvitetään. Mahdolliset menetykset ovat satunnaisia kuluja, jotka eivät vaikuta Telesten operatiiviseen tulokseen eivätkä vaaranna Telesten maksuvalmiutta.Yhtiö kirjaa kuitenkin tässä vaiheessa täysimääräisenä seitsemän miljoonan euron kuluerän, joka kirjataan vuoden ensimmäiselle neljännekselle. Jatkossa raportoidaan myös oikaistu liiketulos, josta erä on eliminoitu.Telesten uuden ohjeistuksen mukaan kuluvan vuoden oikaistun liiketuloksen arvioidaan nousevan viime vuoden 9,7 miljoonaa euroa korkeammaksi. Aiemmin liiketuloksen arvioitiin kasvavan viime vuodesta.Yhtiön liikevaihdon ennakoidaan edelleen pysyvän viime vuoden 250,3 miljoonan euron tasolla.Koska poliisitutkinta on kesken, ei Teleste tässä vaiheessa anna asiasta lisätietoa.