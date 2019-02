Pörssiuutiset

Neste aloittaa tehostamisohjelman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Öljynjalostaja Neste aloittaa tehostamisohjelman ja uudistaa strategiaansa. Yhtiö kertoo uudistuksista tiedotteessaan, jonka se on julkaissut tänään Lontoossa järjestettävän pääomamarkkinapäivänsä yhteydessä.Neste kertoo perustaneensa ”toiminnallista tehokkuutta tukevan ohjelman”, jonka tarkoituksena on varmistaa kilpailukyky sekä uusiutuvissa että öljyliiketoiminnassa.Ohjelmassa on kuusi strategista aluetta, joihin kuuluvat esimerkiksi digitalisaatio ja tuotannon prosessien optimointi. Ohjelmien tavoitteena on parantaa vertailukelpoista liikevoittoa 100 miljoonalla eurolla vuoden 2022 loppuun mennessä.Uudistetussa pitkän aikavälin strategiassa Neste kertoo tavoittelevansa globaalia johtajuutta uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa.Yhtiö aikoo muun muassa laajentaa lopputuotemarkkinoitaan lentoliikenteeseen ja polymeereihin ja kasvattaa asemaansa jäte- ja tähderaaka-aineissa. Lisäksi yhtiö aikoo laajentaa kemialliseen kierrätykseen.Uusiutuvien tuotteiden kasvu tapahtuu yhtiön mukaan kolmessa vaiheessa.Ensimmäinen vaihe muodostuu tieliikenteen uusiutuvista tuotteista. Toinen vaihe liittyy lentoliikenteen uusiutuviin tuotteisiin, ja siinä Nesteen tavoitteena on kehittää Green Hub -konseptia ja ottaa maailmanlaajuinen johtoasema uusiutuvassa lentopolttoaineessa.Kolmas kasvun vaihe keskittyy uusiutuviin polymeereihin ja kemikaaleihin.Taloudelliset tavoitteensa ja osinkopolitiikkansa yhtiö säilyttää ennallaan.Pitkän aikavälin tavoite velan osuudelle kokonaispääomasta on alle 40 prosenttia ja keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotolle verojen jälkeen (ROACE) 15 prosenttia. Osinkona yhtiö aikoo jakaa vähintään 50 prosenttia vertailukelpoisesta tilikauden voitosta.