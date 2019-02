Pörssiuutiset

Jan Hurrin kommentti: Keinotekoisen matalat korot ajavat nuoria velkaantumaan

Koron lasku ei auta, kun hinta karkaa

Samasta vanhasta asunnosta yli tuplahinta

Suomen talouspoliittinen johto on jo useiden hallituskausien ajan perustellut milloin mitäkin julkisen talouden kiristyksiä hokemalla, että ”emme voi jättää kasvavaa velkataakkaa tulevien polvien harteille”.Nuorten suojeleminen velkaantumisen taakalta on kuitenkin enimmäkseen ollut omanlaistaan moraalipopulismia, joka on sumuverhon tavoin peitellyt arkitodellisuuden täsmälleen päinvastaisia muutoksia.Suomessa on varsinkin kymmenen viime vuoden aikana harjoitettu sellaista raha- ja talouspolitiikan yhdistelmää, joka on käytännössä usuttanut ja osin jopa painostanut juuri nuorten aikuisten polvea velkaantumaan harvinaisen raskaasti.Räikeimmin tämä suoranainen sukupolvipuhallus näkyy asuntomarkkinoilla nuorten aikuisten ja nuorten perheiden nyt jo historiallisen raskaassa asuntovelkojen määrässä.Tämä puhallus koostuu useista eri osista, joista keskeisiä ovat korkojen painaminen keinotekoisen mataliksi, lainatarjonnan paisuttaminen yltäkylläisen runsaaksi ja asuntolaina-aikojen venyttäminen jopa vuosikymmenten mittaiseksi.Näitä suuria taustamuutoksia voi toki kehuakin, sillä kukin niistä tuntuu ensi alkuun helpottavan yksittäisen laina-asiakkaan asunto-ostoksia ja velanhoitourakkaa.Yhdessä niistä on epäsuorine vaikutuksineen kuitenkin muodostunut oikea ”tulevien polvien” velkaloukku.Matalia korkoja ja pitkiä laina-aikoja on usein tapana kehua ja kiitellä sillä perusteella, että ne helpottavat asuntovelallisten arkea ja kuukausittaista taloudenpitoa.Ja onhan totta, että korkoja kertyy maksettavaksi matalla korkoprosentilla vähemmän kuin samasta lainamäärästä kertyisi korkealla korkoprosentilla. Ja sekin on totta, että kuukausittain maksettavaa lyhennystä kertyy pitkän laina-ajan mittaan vähemmän kuin lyhyen laina-ajan mittaan kertyisi.Mutta tällainen yksioikoinen matalien korkojen ja pitkien laina-aikojen kiittely kompastuu niin ikään yksioikoiseen oletukseen, että asuntojen hinnat ja etenkin ensiasuntoihin tarvittavat lainamäärät olisivat esimerkiksi juuri koroista ja velkarahoituksen tarjonnasta riippumattomia vakioita.Näin ei kuitenkaan ole asian laita.Juuri korkotaso ja rahoituksen tarjonta ovat keskeisiä asuntomarkkinoiden hinta-ajureita. Ne ovat todennäköisesti jopa tärkeämpiä hintakehityksen suunnan näyttäjiä kuin paljon puhuttu muuttoliike maakunnista yhä harvempiin kasvukeskuksiin tai vaikkapa uusien asuntojen rakennustahti.Jos korkojen ja lainatarjonnan suorat ja epäsuorat vaikutukset asuntojen hintoihin otetaan lukuun, on korkojen keinotekoisesta mataluudesta ja lainatarjonnan ylenpalttisesta runsaudesta enemmän haittaa kuin hyötyä.Näin voi ainakin tulkita niiden nuorten aikuisten näkökulmasta, jotka pyrkivät työpaikkojen perässä suurimpiin kasvukeskuksiin ja ostavat sieltä ensimmäisiä asuntoja kenties vasta perustamiensa perheidensä kodeiksi.Toki tällainen toisenlainen tulkinta edellyttää, että kukaan oikeasti vähät välittää nuorten sukupolvien harteille paraikaa kasautuvasta velkataakasta.Sukupolvipuhalluksen karkeus ja mittakaava käy kouriintuntuvalla tavalla ilmi pienestä laskuharjoituksesta, jossa pannaan rinnakkain kahden eri sukupolvea edustavan asuntolainan koko laina-ajan mittaan maksettavaksi kertyvät ”elinkaarikustannukset”.Keskivertoasunnon ostaminen pääkaupunkiseudun vanhasta kerrostalosta maksaa kaikkine lainanhoitokuluineen tänään pitkälti yli kaksi kertaa enemmän kuin saman asunnon ostaminen maksoi 1990-luvun puolivälissä.Laskuharjoituksen oletukset ovat pelkistettyjä mutta johtopäätökset pätevät yhtä hyvin asuntomarkkinoiden todellisiin muutoksiin.Edellisen sukupolven esimerkkilainan korko on nykykorkoihin verrattuna huimat kuusi prosenttia ja laina-aika vain kymmenen vuotta. Nykypolvea edustavan esimerkkilainan korko on yksi prosentti ja laina-aika 25 vuotta.Asuntolainojen yleiset viitekorot olivat 1990-luvun puolivälissä kuuden prosentin hujakoilla ja laina-ajat kymmenen vuoden tuntumassa, mutta nyt uusien asuntolainojen keskikorko on jopa hieman alle prosentin ja laina-ajat tyypillisesti jopa 25 vuotta.Tilastokeskuksen laskeman asuntohintaindeksin perusteella vanhojen kerrostaloasuntojen keskihinta on pääkaupunkiseudulla noussut 1990-luvun puolivälin jälkeen reaalisesti yli kaksinkertaiseksi.Tämän perusteella 1990-luvun puolivälissä 100 000 euroa maksaneesta asunnosta on nyt maksettava 250 000 euroa ja vielä inflaation vaikutukset päälle.Kuuden prosentin korolla ja kymmenen vuoden tasaisella lyhennystahdilla 100 000 euron lainasta kertyy maksettavaa yhteensä 133 000 euroa. Kun lainamäärä kasvaa 250 000 euroon ja laina-aika venyy 25 vuoteen, kertyy maksettavaa yhteensä yli 280 000 euroa.Näin nuori nouseva polvi velkaantuu yhä raskaammin siitä huolimatta, että talous- ja rahapolitiikan päättäjät ovat kaikin keinoin olevinaan jättämättä alati kasvavaa velkataakkaa ”tulevien polvien harteille”.