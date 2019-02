Pörssiuutiset

Mascot Bidco on saanut kaikki viranomaishyväksynnät Amer Sportsin ostolle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiinalainen Mascot Bidco on saanut kaikki tarvittavat viranomaishyväksynnät urheiluvälinevalmistaja Amer Sportsin kaikkia osakkeita koskevalle vapaaehtoiselle julkiselle hallituksen suosittelemalle käteisostotarjoukselle.Kiinalaisostaja kertoo nyt saaneensa viimeisen tarvittavan viranomaishyväksynnän Meksikon Federal Economic Competition Commission -viranomaiselta.Torstaina Mascot Bidco kertoi lykkäävänsä joulukuussa alkaneen tarjousajan päättymispäivää maaliskuun 7. päivään alkuperäistä helmikuun 28. päivästä, koska viranomaishyväksyntä puuttui Meksikosta.Yrityskauppa on jo aiemmin saanut hyväksynnät Australian Foreign Investment Review Board -viranomaiselta, Euroopan komissiolta ja Turkin kilpailuviranomaiselta.Mascot Bidco -ostajaryhmän muodostavat kiinalainen Anta Sports Products Limited, FountainVest Partnersin sijoitusyhtiö FV Fund, kanadalaisen liikemiehen ja joogavarusteyhtiö Lululemonin perustajan Chip Wilsonin sijoitusyhtiö Anamered Investments ja kiinalainen Tencent.Ostotarjousta varten muodostettu sijoittajakonsortio omistaa välillisesti sata prosenttia Mascot Bidcosta ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen.Konsortio tarjoaa 40,00 euroa käteisenä jokaisesta Amer Sportsin osakkeesta. Tässä on 39 prosentin preemio verrattuna Amer Sportsin osakkeen päätöskurssiin 10. syyskuuta. Tämä oli päivää ennen kuin Amer kertoi ostosuunnitelmista julkisuuteen.