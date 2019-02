Pörssiuutiset

Jan Hurrin kommentti: Iso osa Suomen valtion velasta voi näin haihtua kuin itsestään

Velkakirjojen käytännön mitätöinti

Suomen Pankki on valtion suurin velkoja

Talous- ja rahapolitiikan yhteispeliä

Jos euroalueen EKP tekee niin kuin usein ennenkin ja aikansa emmittyään eli seuraa Yhdysvaltain Fedin esimerkkiä, on Suomenkin valtion tosiasialliseen velkataakkaan odotettavissa suhteellisen radikaali pysyvä kevennys.Näin käy, jos EKP ja sitä Suomessa edustava Suomen Pankki päättävät pitää suurimman osan viime vuosina haalimistaan eurovaltioiden velkakirjoista hallussaan pysyvästi eli ikuiset ajat.Juuri niin Fed aikoo tehdä hallussaan olevalle jättipotille Yhdysvaltain liittovaltion velkakirjoja.Fedin suunnitelma – tai paremminkin suunnitelmien muutos – tuli ilmi keskiviikkona, kun Fed julkaisi johtokuntansa rahapolitiikkakokouksen tammikuiset pöytäkirjat.Kokouspöytäkirjojen perusteella Fed aikoo pitää suurimman osan viime vuosina hankkimistaan liittovaltion velkakirjoista hallussaan pysyvästi eikä vain tilapäisesti niin kuin oli aiemmin suunnitellut tekevänsä.Kyse on finanssikriisin aikana ja jälkeen toteen pantujen niin sanottujen QE-ohjelmien (Quantitative Easing, rahapolitiikan määrällinen kevennys) mittavista velkakirjahankinnoista.Fedin taseessa on tällä haavaa noin 3 800 miljardin dollarin arvosta erityyppisiä velkakirjoja, joista ylivoimaisesti suurin osa on liittovaltion velkakirjoja.Sitä Fed ei ole toistaiseksi tarkentanut, kuinka suuren määrän liittovaltion velkakirjoja se aikoo pitää hallussaan pysyvästi. Se on kuitenkin jo ennalta tiedossa, että valtion pysyväksi muuttuva velka omalle keskuspankille on käytännössä yhtä kuin valtion velkojen vastaavan mittainen mitätöinti.Liittovaltion rahoitusyksikkö jatkaa toki korkojen maksamista ja pääomien palautuksia myös Fedin haltuun jääville velkakirjoille, mutta Fed tilittää korot voitonjakona takaisin rahoitusyksikölle ja pääoman palautukset se sijoittaa takaisin uusiin vastaavanlaisiin liittovaltion velkakirjoihin.Näin valtion velka sen omalle keskuspankille muuttuu iäisyysvelaksi ja menettää käytännössä merkityksensä. Paperilla ja virallisesti tämäkin velka pysyy voimassa, mutta käytännössä se haihtuu kuin usvana ilmaan.Euroalueen keskuspankki EKP on seurannut Fedin esimerkkiä useissa viime vuosien suurissa rahapolitiikan käänteissä. Sen voi olla vaikea jättää tämäkin esimerkki seuraamatta.EKP ja euromaiden kansalliset keskuspankit ovat viime vuosina haalineet haltuunsa mittavat määrät eurovaltioiden velkakirjoja aivan samanlaisilla teollisen mittakaavan tukiostoilla kuin Fed pani toteen aiemmin.Euroalueen keskuspankkien hallussa on yli 2 500 miljardin euron arvosta erityyppisiä euroalueen valtioiden, pankkien ja yritysten velkakirjoja. Suurin osa potista, noin 2 200 miljardia euroa, on kiinni eurovaltioiden ja julkisten laitosten velkakirjoissa.EKP:n paikallisena edustajana Suomen Pankki (SP) on ottanut osaa näihin tukiostoihin ostamalla lähinnä Suomen valtion velkakirjoja. Tukiostojen yhtenä sivutuotteena SP:sta on tullut Suomen valtion suurin velkoja.SP on muutaman viime vuoden kuluessa ostanut noin 28 miljardin euron arvosta valtion velkakirjoja. Se on yli tuplaten enemmän kuin valtio on samaan aikaan tarvinnut uutta velkarahoitusta alijäämiensä rahoittamiseen.Tätä nykyä yli neljäsosa Suomen valtion velasta ja lähemmäs kolmasosa valtion velkakirjamuotoisesta velasta on velkaa valtion omalle keskuspankille.Virallisesti SP on toki vain yksi valtion velkoja muiden joukossa, joten valtio maksaa korkoja ja pääoman palautuksille Suomen Pankille siinä kuin muillekin velkakirjojensa haltijoille.Mutta niin kauan kuin SP maksaa saamansa korkotulot voitonjakona takaisin valtiolle ja niin kauan kuin SP sijoittaa velkakirjojen erääntymisistä vastaanottamansa pääoman palautukset valtion uusiin samanlaisiin velkakirjoihin, on tämä osa valtion velasta yhtä tyhjän kanssa.Jos iso osa SP:n hallussa olevista valtion velkakirjoista jää sen haltuun pysyvästi, muuttuu samalla tämän lajin epäsuora valtion velkahuojennus pysyväksi.Tällainen raha- ja talouspolitiikan epävirallinen ja epäsuora yhteispeli voi osoittautua merkittäväksi julkisen talouden apuvälineeksi, mutta siitä voi yhtä hyvin koitua aikanaan enemmän ja suurempia ongelmia kuin se ensi alkuun tuntuu ratkaisevan.Tämäkin taikatemppu voi onnistua vain sillä ehdolla, että tempun tekniikka pysyy riittävän visusti rahapolitiikan sumuverhon takana piilossa yleisöltä – ja erityisesti vaalein valittavilta talouspolitiikan päättäjiltä.