Pörssiuutiset

Afarak antoi tulosvaroituksen – tekniset ongelmat ja heikkolaatuinen malmi painoivat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Metalliyhtiö Arafak Group tekee Etelä-Afrikassa toimivan Mogalen sulaton liikearvoon 6,5 miljoonan euron alaskirjauksen viime vuoden viimeiselle neljännekselle.Taustalla on koko toimintavuoden ajan jatkunut negatiivinen kehitys ja jatkuvat markkinapaineet.– Tekniset ongelmat, kuten jalostuslaitteiden rikkoutumiset ja tilapäiset seisokit Etelä-Afrikan kaivostoiminnassa, sekä geologiset muodostumat, joissa oli heikompilaatuista malmia, ovat pienentäneet tuotantomääriä ja vaikuttaneet Mogalen raaka-ainesaatavuuteen, Afarakin tiedotteessa kerrotaan.Lisäksi tulokseen vaikuttivat kohonneet energia- ja pelkistinkustannukset, randin vahvistuminen ja kolmosuunin sulkeminen.Afarak kertoo ryhtyneensä useisiin korjaaviin toimenpiteisiin ja Mogale toimii nyt uuden johtoryhmän alaisuudessa, joka keskittyy toiminnan tehostamiseen ja kustannusten leikkaamiseen.– Osana muutosstrategiaa Mogalen tuotannossa siirrytään Etelä-Afrikan ferrokromista korkeahiiliseen ferrokromiin, jolla odotetaan saatavan paremmat katteet markkinoilla. Myös kaivostoimintaa supistetaan, mikä vähentää kiinteitä kustannuksia ja pääoman tarvetta, tiedotteessa sanotaan.Afarakin mukaan Mogalen viimeisen vuosineljänneksen tulos on pitkälti yhtiön johdon odotusten mukainen ja aloitettujen toimenpiteiden odotetaan korjaavan tilanteen.Tästä huolimatta Mogaleen liittyen on tarpeen tehdä arvonalentumista koskeva kirjaus. Arvonalentuminen ei vaikuta kassavirtaan mutta se vaikuttaa olennaisesti viime vuoden tulokseen.– Koska taustalla on yhä alhaisempi ferrokromin sopimushinta vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä, Afarak keskittyy tehostamaan Etelä-Afrikan toimintojaan. Ei ole kuitenkaan järkevää olettaa, että nämä toimenpiteet riittävät yksinään kumoamaan huonon markkinatilanteen vaikutukset lyhyellä aikavälillä, Afarakin tiedotteessa sanotaan.Afarak julkaisee loka–joulukuun ja koko viime vuoden tuloksensa perjantaina 22. helmikuuta.