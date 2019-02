Pörssiuutiset

Jan Hurrin kommentti: Seuraavakin kriisi kaatuu EKP:n syliin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Taantuman riski voi äkisti kasvaa

Isokaan hätävara ei ole kyllin iso

Näillä summilla ei taltuteta systeemistä kriisiä

Suomen hallituspuolueiden kesken syttyi viime viikolla äkillinen ja yllättävä riita Euroopan vakausmekanismin EVM:n uudistuksista. Riita sammui viime viikonloppuna yhtä äkisti kuin se oli syttynyt.Riitely niin kuin riidan aiheeksi nousseet EVM:n uudistukset ovat siinä mielessä omanlaistaan talous- ja europoliittista showpainia, että EVM jäänee seuraavassakin kriisissä joka tapauksessa toisarvoiseen sivurooliin.Silläkään ei liene seuraavassa kriisissä suuren suurta käytännön merkitystä, ovatko euromaat siihen mennessä jatkaneet EVM:n uudistamista esimerkiksi muuttamalla vakausmekanisminsa Euroopan valuuttarahastoksi EVR:ksi niin kuin EU:n komissio on ehdottanut ja parlamentti valmistelee.Eikä sekään sanottavammin kohenna kokonaiskuvaa, että EVM (tai EVR) kohtaa seuraavan eurokriisin rinta rinnan samojen euromaiden yhteisen kriisinratkaisurahaston SRF:n kanssa eikä suinkaan yksin.Näiden ”palomuurien” on tarkoitus suojella euroaluetta uusien kriisien vitsauksilta mutta niissä on sama heikkous kuin vedätysvakuutuksissa: niiden tarjoama vakuutussuoja on voimassa vain niin kauan kuin vakuutettuja vahinkoja ei satu.Toki vakausmekanismin ja kriisirahaston ”muskeleiksi” kootut ja varatut rahasummat ovat suuria, mutta ne vaikuttavat voittamattomilta korkeintaan niin kauan kuin niitä ei verrata uudessa kriisissä vastaan tuleviin haasteisiin.Euroalueen pankit ovat yksinkertaisesti niin suuria ja lisäksi niin heikkoja sekä eurovaltion niin raskaasti velkaisia, että euroalueen laajuisesta uudesta kriisistä voi selvitä vain yksi EU-laitos eikä se ole EVM tai EVR eikä SRF.Seuraavastakin suuresta eurokriisistä selviää vain euroalueen keskuspankki EKP. Se on ainoa EU-instituutio, jolla on käytettävissään kirjaimellisesti rajattomat voimavarat talous- ja rahakriisien taltuttamiseen.Siksi seuraavakin kriisi ajautunee lopulta EKP:n syliin – jos se vain saa ja tohtii käyttää voimiaan.Euroalueen seuraava taantuma on vuoren varma tapahtuma, mutta sen ajankohta on toki epävarmaa arvailua. Viime kuukausina alueen niin kuin muunkin maailman talousnäkymät ovat kuitenkin heikentyneet siihen malliin, että taantuman todennäköisyys ja riskit ovat nopeasti kasvaneet.Taantuman riskiä ovat korostaneet viime vuoden taloustilastot, joiden mukaan Italia on jo painunut uuteen taantumaan ja Saksakin oli hilkulla seurata perässä, ja joiden mukaan teollisuustuotanto on supistunut kaikissa suurimmissa euromaissa Saksaa myöten.Jos vielä Britannia sattuu ajautumaan omien poliittisten sotkujensa takia sopimuksettomaan äkkieroon EU:sta, koituu tästä saman tien raskaita menetyksiä niin Britannian omalle kuin euroalueenkin taloudelle. Kova brexit voi seurauksineen helposti olla se viimeinen niitti, joka painaa eurotalouden taantumaan.Samoin Yhdysvaltain uhkaamat mutta toistaiseksi vasta valmistelemat autotullien kaltaiset uudet kaupan esteet olisivat omiaan haittaamaan Saksan ja muiden euromaiden vientiriippuvaista talouskasvua.Finanssimarkkinoiden tarkkailijat ja ammattiennustajat ovat viime aikojen katsauksissaan korostaneet euroalueen taantumariskin kasvamista – ja sitä, että näin käy ennen kuin alue on kunnolla toipunut edellisestäkään kriisistä.Samalla on herännyt kysymys, mitä euroalueen talousviranomaiset voivat tehdä seuraavan taantuman taltuttamiseksi.Sen EU:n ja euroalueen talous- ja rahapoliittiset päättäjät ovat itsekin kuuluttaneet viime vuosien mittaan useita kertoja, että rahaliittoon tuli aikoinaan valettua kohtalokkaita valuvikoja, ja että korjausvalutkin ovat yhä keskeisiltä osin keskeneräiset.Silti euromaiden vakaus- ja kriisijärjestelyt ovat nykyiselläänkin virallisesti riittävällä tolalla. Ja niin ne toki ovatkin – kunnes seuraava iso kriisi iskee.Eurovaltiot ovat keskenään sopineet, että EVM on niiden pääasiallinen keino estää ja tarvittaessa taltuttaa eurovaltioita koettelevat rahoituskriisit. Jos tarvetta ilmenee ja ehdot täyttyvät, EVM voi myöntää hätäluottoja rahapulaan ajautuneille eurovaltioille.Siitäkin valtiot ovat sopineet, että EVM:llä on kriisioloissa käytettävissään enimmillään 700 miljardin euron hätärahoitusvara.Se on suuri määrä rahaa. Mutta tuon veroinen hätäkassa ei ole likimainkaan yhtä suuri kuin sillä on tarkoitus suojata kriisin uhanalaiseksi kenties joutuvia velkoja ja saatavia. Eikä se ole varsinkaan rajattoman suuri.Tuskin tarvitsee olla eurokriittinen tuomiopäivän profeetta arvellakseen, että seuraavassakin euroalueen taantumassa nousee huolia ensin alueen heikoiksi epäiltyjen pankkien ja heti perään ylivelkaisiksi epäiltyjen valtioiden rahoituksesta.Tai aavistaakseen, että seuraavassa taantumassa huolia nousee erityisesti Italian valtion ja maan pankkien rahoituksesta.Italian valtiolla on vastuullaan erityyppisiä velkavastuita noin 2500 miljardia euroa.Se on enemmän kuin viime kriisissä oli yhteensä vaakalaudalla Kreikassa, Irlannissa, Portugalissa ja Espanjassa ja kymmenen kertaa enemmän kuin Kreikan valtiolla oli velkaa ennen edellisen eurokriisin leimahtamista.Kaikilla euroalueen valtioilla ja muilla julkisilla lainaajilla on yhteensä erityyppisiä velkoja vastattavanaan yli 8000 miljardia euroa.Euroalueen julkisen talouden velkamäärä on toisin sanoen yli kymmenen kertaa EVM:n koko luotonantovara. Tätä epäsuhtaa korostaa, että EVM:n omaa rahoitusta takaavat samat eurovaltiot, joille sen on tarkoitus myöntää rahoitusta.Italia on EVM:n kolmanneksi suurin takaaja, joten sen ajautuminen EVM:n hätärahoituksen potilaaksi voisi helposti heikentää tällaisen kehäjärjestelyn uskottavuutta. Varsinkin siksi, että Italian kriisi tuskin pysyisi vain Italiassa.Samaan tapaan eurovaltiot ovat sopineet, että euroalueen pankkeja koettelevat rahoituskriisit ratkaistaan vastaisuudessa ensin pankkien ja niiden yksityisten rahoittajien kustannuksella mutta ellei se riitä, valtioiden yhteiden kriisinratkaisurahaston SRF:n hätärahoituksella.Kriisinratkaisurahastolla on tällä haavaa koossa runsaan 20 miljardin hätävara, joka on lähivuosina tarkoitus kasvattaa noin 60 miljardiin. Se vastaa yhtä prosentti euroalueen talletussuojan turvaamien talletusten määrästä.Euroalueen pankeilla on vastuullaan kotitalouksien talletuksia yhteensä hieman yli 6000 miljardia euroa. Kun muodollisesti suojattujen talletusten päälle lasketaan muut talletukset ja kaikki muut pankkien rahoitusvastuut, paisuu summa yhteensä suurin piirtein 18000 miljardiin euroon.Sen rinnalla SRF:n 60 miljardiin euroon kasvatettava hätävara on kuin pyöristysvirhe.EVM:lle kaavailtu viimekätisen hätärahoittajan rooli vaikuttaa sekin eleeltä mutta tuskin kriisioloissa mitenkään ratkaisevalta vahvistukselta, sillä EVM voi vastaisuudessa myöntää SRF:lle korkeintaan 60 miljardin euron hätärahoitusta.Nämäkin summat ovat toki suuria, mutta ne eivät silti riitä kuin yksittäisten keskisuurten ongelmapankkien pystyssä pitämiseen.Yksikin euroalueen suurimmista pankeista voi kuitenkin olla liikaa, sillä sellaisen kaatumisen uhka synnyttää helposti pakokauhua ketjureaktion pelosta. Siitä voi äkisti kärjistyä niin sanottu systeeminen kriisi, jollaisen kourissa euroalue oli vain kymmenen vuotta sitten.Euroalueen pankit ovat niin suuria ja niiden taseet niin heikkoja, että koko pankkijärjestelmää uhkaava systeeminen kriisi ei sammu EVM:n tai SFR:n ennalta kokoon kootuilla tai varatuilla hätävaroilla.Siihen tarvitaan rajattomat rahoitusvarat – ja uusi uskottava lupaus niiden käyttämiseen. Siihen kykenee vain EKP, jos se vain uskaltaa ja saa käyttää keinojaan.Jos europoliitikot jostakin syystä vaativat, että seuraavan kriisin taltuttavat EVM (tai EVR) ja SFR eikä EKP, on niiden roolia muutettava vielä yhdellä pienellä mutta ratkaisevalla tavalla: niille on avattava rajoittamaton pääsy EKP:n keskuspankkirahoituksen piiriin.