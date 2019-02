Pörssiuutiset

Tv-kanava ERR: Viron finanssivalvoja sulkee Danske Bankin sivukonttorin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viron finanssivalvonta on aikeissa sulkea rahanpesujupakassa ryvettyneen Danske Bankin tytäryhtiön maassa. Asiasta kertoo virolainen yleisradioyhtiö ERR. Lisätietoja on luvassa myöhemmin tänään pidettävässä tiedotustilaisuudessa Tallinnassa.Danske on itse viime syksynä ilmoittanut aikovansa lakkauttaa virolaisyksikkönsä. Sulkemisen arvioitiin tuolloin toteutuvan noin vuodessa.Pankki on tehnyt virolaisen yksikkönsä toiminnasta selvityksen ja arvioi, että sen kautta pestiin noin 200 miljardia euroa.Virolaisviranomainen vaatii nyt, että Danske esittää sulkemissuunnitelman 20 päivän sisällä ja lopettaa toiminnan kahdeksan kuukauden aikana.Viime vuoden lopulla Danskella oli Virossa 14 700 talletusasiakasta ja 12 300 lainanottajaa.Dansken rahanpesusta on meneillään rikostutkintoja useissa maissa.