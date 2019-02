Pörssiuutiset

Nitro Games aloittaa yt-neuvottelut – aikoo vähentää jopa yli puolet henkilöstöstään

Kotkalainen pelinkehittäjä Nitro Games aloittaa yt-neuvottelut, joiden seurauksena yhtiö saattaa vähentää jopa yli puolet henkilöstöstään.Nitro Games kertoo tiedotteessaan, että neuvottelut voivat mahdollisesti johtaa korkeintaan 30 pysyvän työsuhteen vähentämiseen. Yhtiön palveluksessa oli viime vuoden lopussa 51 työntekijää.Yt-neuvottelut koskevat koko henkilöstöä, ja ne aloitetaan taloudellisista ja tuotannollisista syistä.Neuvotteluiden tarkoituksena on yhtiön operatiivisten kustannusten vähentäminen.Nitro Gamesin tappio kasvoi viime vuoden lopulla. Yhtiön käyttökate heikkeni loka–joulukuussa 2,1 miljoonaa euroa miinukselle vuodentakaisesta 1,5 miljoonaan euron tappiosta.Liikevaihto laski 0,4 miljoonaa euroon vertailukauden 0,5 miljoonasta eurosta.Nitro Games on noteerattu Tukholman pörssin First North -markkinapaikalla.