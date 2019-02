Pörssiuutiset

Peliyhtiö Remedyn tulos heikkeni – Control-toimintapelin kustannukset rasittivat

– Liikevaihtomme koostui pääasiassa Control ja CrossFire 2 -peliprojektien julkaisijoilta saatavista kehitysmaksuista sekä osittain Alan Wake ja Quantum Break -pelien myynti- ja rojaltituotoista, toteaa toimitusjohtaja Tero Virtala tiedotteessa.– Tulostamme rasittivat Control-pelin täysimittaisen tuotantovaiheen vaatimat panostukset, varhaisemmissa kehitysvaiheissa olevien peliprojektien rekrytointi- ja henkilöstökulut, jatkuneet panostuksemme Northlight-teknologiatiimimme vahvistamiseen, sekä valitut kehitystoimenpiteet laajentuvan moniprojektiorganisaation tukifunktioihin.Yhtiö esitteli kesällä uuden Control-toimintaseikkailupelinsä, johon yhtiö on panostanut paljon. Peli julkistettiin PlayStation 4 ja Xbox One -pelikonsoleille sekä Steam-tietokonepelialustalle. Yhtiön edellinen suursatsaus oli scifivaikutteita hyödyntävä Quantum Break.Yhtiö tiedotti lokakuussa uuden CrossFire-peliprojektin aloittamisesta korealaisen Smilegaten kanssa.Remedyn tulos ennen veroja laski heinä-joulukuussa miljoonaan euroon vuotta aikaisemmasta 1,2 miljoonasta eurosta. Liiketulosta kertyi myös miljoona euroa, kun se vuotta aiemmin oli 1,4 miljoonaa euroa.Liikevaihto kasvoi samaan aikaan 8,9 miljoonasta eurosta 10,9 miljoonaan euroon. Kasvua oli 23,3 prosenttia.Remedy odottaa liikevaihtonsa ja liikevoittonsa kasvavan kuluvan vuoden aikana. Tammi-kesäkuun tulosta rasittavat kuitenkin panostukset uusiin peleihin. Tilikauden tuloksen osalta merkitystä on erityisesti jälkimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdolla.Remedy ehdottaa yhtiökokoukselle 0,10 euron osinkoa. Edelliseltä tilikaudelta osinkoa ei maksettu.