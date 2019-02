Pörssiuutiset

Halpakauppa Tokmannin tavoitteena yli 200 liikettä – tulos pysyi ennallaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tokmannin tavoitteena yli 200 myymälää

Yhtiön liikevaihto nousi 8 prosenttia 268 miljoonaan euroon. Myös koko vuoden liikevaihto kehittyi vahvasti.Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto nousi 49 miljoonaan euroon 41 miljoonasta eurosta.– Vuoden 2018 aikana Tokmannin asiakasmäärä kasvoi 6,9 prosenttia. Vuoden kokonaisliikevaihto kasvoi 9,3 prosenttia ja oli 870,4 miljoonaa euroa. Tämän perusteella arvioimme markkinaosuutemme kasvaneen, kertoo toimitusjohtaja Mika Rautiainen tiedotteessa.Hänen mukaansa halpojen hintojen merkitys yleensä korostuu heikentyvässä taloussuhdanteessa. Hän kertoo, että Tokmannin tavoitteena on vahvistaa asemaansa Suomen suurimpana ja tunnetuimpana halpakauppana.Tokmannin tavoitteena on nyt kasvattaa myymäläverkostonsa yli 200 myymälään ja lisätä vuosittain uuden myyntipinta-alan määrää nettomääräisesti laskettuna noin 12 000 neliömetrillä, mikä tarkoittaa noin viittä uutta tai uudelleensijoitettua myymälää.Aiempi tavoite oli noin 200 myymälää.Tokmannin uutena tavoitteena on nostaa vähitellen vertailukelpoinen liikevoittomarginaali noin 9 prosenttiin myyntikatemarginaalia parantamalla ja pienentämällä nykytasosta liiketoiminnan kulujen suhteellista osuutta liikevaihdosta.Aiemmin Tokmannin tavoitteena on nostaa vähitellen vertailukelpoinen käyttökatemarginaali noin 10 prosenttiin.Nettovelan osalta Tokmannin päivitetty tavoite on pitää nettovelan suhde vertailukelpoiseen käyttökatteeseen alle 3,2-kertaisena, kun aiempi tavoite oli sen pitäminen alle kaksinkertaisena.