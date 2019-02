Pörssiuutiset

Norjan öljyrahasto vähensi Nordea-omistustaan voimakkaasti

Norjan valtiollinen öljyrahasto on vähentänyt omistusosuuttaan Nordea-pankista voimakkaasti tammikuussa. Omistusosuus laski viime kuun aikana 0,9 prosenttiin 2,2 prosentista.Muutos käy ilmi omistustietopalvelu Holdingsin keräämistä tiedoista.Omistustilastojen mukaan öljyrahasto on myynyt noin 52 miljoonaa Nordean osaketta tammikuussa ja omistus on siten kutistunut 37,5 miljoonaan osakkeeseen.Öljyrahasto voinut myös lainata Nordea-osakkeitaan, mutta Nordeasta ei ole ole tehty isoja lyhyeksi myynti -ilmoituksia.Nordean osakkeen tammikuun keskikurssin perusteella on myyntien arvo noin 400 miljoonaa euroa.Öljyrahasto oli vuodenvaihteessa Nordean seitsemäksi suurin omistaja.Ruotsalainen sijoitusrahasto Cevian nousi loppuvuonna Nordean suuromistajaksi. Se on Holdingsin tilastojen mukaan Nordean viidenneksi suurin omistaja 2,3 prosentin osuudella.