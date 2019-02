Pörssiuutiset

Outokummun osake syöksyy – Sampo nousussa

Tuloskauden vilkkain päivä on alkanut Helsingin pörssissä nousutunnelmissa. Vaihtokärjessä Outokumpu oli kuitenkin liki kymmenen prosentin laskussa. Sen sijaan nousussa olivat tulosyhtiöistä muun muassa Sampo ja Fiskars.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Fiskars nousussa