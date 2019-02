Pörssiuutiset

Konecranesin tulos jäi odotuksista – brexit toi epävarmuutta

Brexitin aiheuttaman epävarmuuden takia Konecranesin asiakkaiden tuotantotoiminta hidastui Britanniassa. Konecranes on Ruotilan mukaan toimialan ainoa ulkomainen toimittaja, jolla on paikallista valmistustoimintaa Britanniassa.

Säästöt etenevät, brexit tuo epävarmuutta