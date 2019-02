Pörssiuutiset

Neste petrasi vertailukelpoista tulostaan yli odotusten

Uusiutuvien myyntiin odotetaan kasvua

Polttoaineyhtiö Nesteen tulos ennen veroja laski loppuvuonna mutta liikevaihto kasvoi. Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi yli markkinaodotusten. Yhtiö aikoo kasvattaa osinkoa odotettua enemmän.Nesteen osinkoesitys on 2,28 euroa osaketta kohden, kun edellisvuodelta maksettiin 1,70 euroa. Markkinoilla osingoksi ennakoitiin 2,18 euroa.Nesteen tulos ennen veroja laski loka–joulukuussa 171 miljoonaan euroon edellisvuoden vastaavan ajan 287 miljoonasta. Analyytikot odottivat ennustepalvelu Infront Datan keräämässä ennusteessa 312 miljoonan euron tulosta ennen veroja. Kyseessä on ennusteiden mediaani.Liikevaihto kasvoi 3 661 miljoonaan euroon 3 636 miljoonasta eurosta. Markkinaodotus liikevaihdolle oli 3 571 miljoonaa euroa.Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 349 miljoonaan euroon vuotta aiemmasta 311 miljoonasta. Analyytikot povasivat 309 miljoonaa.Nesteen osakekohtainen tulos laski loppuvuonna 0,51 euroon 0,96 eurosta, kun odotuksissa oli 0,96 euroa.Neste ennakoi uusiutuvien tuotteidensa ensimmäisen neljänneksen myyntimäärien olevan viime vuoden neljättä neljännestä suuremmat, eikä myynnin jakautumisessa eri alueille odoteta tapahtuvan merkittäviä muutoksia.Uusiutuvien tuotteiden tuotantolaitosten käyttöasteiden arvioidaan olevan korkeita ensimmäisellä neljänneksellä.Viime vuoden neljännellä vuosineljänneksellä toteutetulla Singaporen jalostamon suunnitellulla huoltoseisokilla odotetaan olevan 15 miljoonan euron negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.Neste odottaa, että öljytuotteiden viitemarginaali on ensimmäisellä neljänneksellä matala heikon bensiinimarkkinan takia mutta vahvistuu neljänneksen loppua kohti. Tuotantolaitosten käyttöasteiden arvioidaan olevan korkeita ensimmäisellä neljänneksellä.Marketing & Services -segmentin myyntimäärien ja yksikkökatteiden odotetaan noudattavan edellisvuosien kausiluonteisuutta ensimmäisellä neljänneksellä.Nesteen mukaan maailmantalouden kehitys on heijastunut uusiutuvien polttoaineiden, raaka-aineiden ja öljyn markkinoihin. Vaihtelevan markkinatilanteen odotetaan jatkuvan.