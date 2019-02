Pörssiuutiset

Nokian Renkaat aloittaa 500 henkeä koskevat yt-neuvottelut lomautuksista

Tänään

tilinpäätöksensä julkistanut Nokian Renkaat aloittaa Suomen henkilöautonrenkaiden tuotantoa koskevat yt-neuvottelut, joiden piirissä on 500 työntekijää.Ensi maanantaina alkavissa neuvotteluissa ei yhtiön mukaan käsitellä irtisanomisia, vaan tarkoitus on sopia maksimissaan 90 päivän pituisista lomautuksista.Taustalla on Keski-Euroopan henkilöautonrenkaiden kysyntä, joka ei ole kehittynyt niin myönteisesti kuin oli ennakoitu. Tätä varten yhtiö ehti varautua tuotannon kasvattamiseen. Nyt Suomessa lisättyä vientikapasiteettia sopeutetaan.-Nyt varaudumme siihen, että kapasiteettia ei nosteta niin nopeasti kuin vielä viime keväänä suunniteltiin. Alustava suunnitelma on se, että sopeuttamistoimet tarkoittaisivat työntekijöiden lomautuksia tuotannossa, kunnossapidossa ja laatutoiminnoissa sekä toimihenkilöitä, kertoo viestintäjohtajaon myös siirtyä lyhyempään päivä- tai viikkotyöaikaan. Henkilöautonrenkaita valmistetaan Nokialla. Yhtiöllä on tuotantoa myös Venäjällä.Nokian Raskaat Renkaat aikoo nostaa tuotantokapasiteettiaan 50 prosenttia investoimalla Suomen-tehtaaseen yhteensä noin 70 miljoonaa euroa vuosien 2018−2020 aikana.Nyt ilmoitettu yt-prosessi ei yhtiön mukaan vaikuta tähän suunnitelmaan