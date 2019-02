Pörssiuutiset

Viking Line aloittaa yt:t – kohdistuu 25 toimeen

Viking Line aloittaa yt:t – kohdistuu 25 toimeen



Viking Line aloittaa yt-neuvottelut, jotka kohdistuvat 25 toimeen maaorganisaatiosta.

Viking Line tiedottaa aloittavansa yt-neuvottelut. Yhtiön mukaan vähennykset perustuvat maaorganisaation uudelleenjärjestelyyn.



Yhtiön mukaan suurin osa myynnistä tapahtuu nykyisin verkossa ja myös lähtöselvitysten rutiinit on automatisoitu. Viking Linen osalta tämä merkitsee maatoimintojen muutoksia ja uudelleenjärjestelyjä. Vaikutukset kohdistuvat enintään 25 kokopäivätoimeen. Viking Linella on tällä hetkellä maaorganisaation palveluksessa yhteensä 635 henkilöä.



Yhtiön mukaan tavoitteena on pyrkiä löytämään muutoksen vaatima ratkaisu esimerkiksi eläkejärjestelyillä tai muuttamalla työtehtäviä.



Viking Linen mukaan kutsu yt-neuvotteluihin on lähetetty maanantaina, eikä se koske laivoja.



Korjaus kello 11.16: Viking Linen yt-neuvottelut kohdistuvat 25 kokopäivätoimeen, vähennystarvetta ei ole ilmoitettu.