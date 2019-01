Pörssiuutiset

Samsungin tulos heikkeni odotuksia enemmän, avaintuotteiden kysyntä laski

Maailman

Tammikuun

suurimman älypuhelinvalmistajan Samsung Electronicsin tulos heikkeni viime vuoden viimeisellä neljänneksellä odotuksia enemmän noin 7,6 miljardiin dollariin. Laskua edellisvuoden loka–joulukuusta oli 31 prosenttia.Yhtiön mukaan pudotuksen syynä oli sen avaintuotteiden kuten älypuhelinten ja niissä käytettävien muistikorttien heikentynyt kysyntä. Bloombergin mukaan tulos jäi analyytikoiden ennusteista.Myös muut puhelinvalmistajat kamppailevat älypuhelinten myynnin laskun kanssa. Kysyntä on heikentynyt etenkin Kiinassa, jonka talouskasvu on hidastunut ja maa on ajautunut sitkeään kauppasotaan Yhdysvaltojen kanssa.alussa Samsung seurasi kilpailijaansa Applea ja joutui antamaan harvinaisen tulosvaroituksen. Teknologiajättien heikkenevää tuloskuntoa selittää kysyntäpulmien ohella tuotantokustannusten nousu.Eteläkorealainen Samsung ja yhdysvaltalainen Apple joutuvat kilpailemaan globaaleista markkinaosuuksista yhä kovemmin kiinalaisten teknologiajättien kuten Huawein kanssa. Huawei kiilasi viime vuonna matkapuhelinten valmistajana kakkoseksi Applen ohi. Kiinalaisyhtiöiden asemaa pönkittää se, että ne ovat hallitsevassa asemassa kotimaan markkinoilla.Samsung odottaa muistikorttien kysynnän pysyvän heikkona tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Kysyntää heikentää muun muassa maailmantalouden yleinen epävarmuus.