Pörssiuutiset

Nasdaq on tehnyt ostotarjouksen Oslon pörssistä

Yhdysvaltalainen pörssioperaattori Nasdaq on tehnyt ostotarjouksen Oslon pörssistä. Nasdaq tarjoaa käteisenä 152 Norjan kruunua osakkeelta, mikä arvottaa pörssitoimijan noin 6,54 miljardiin kruunun eli noin 673 miljoonaan euroon.Oslon pörssin hallitus suosittelee yksimielisesti tarjouksen hyväksymistä, Nasdaqin tiedotteessa sanotaan. Samalla he suosittelevat Euronextin tekemän tarjouksen hylkäämistä.Euroopan pörssejä omistava Euronext jätti jouluna virallisen ostotarjouksen Oslon pörssistä. Euronextin käteistarjous Oslon pörssistä oli noin 625 miljoonaa euroa eli 145 Norjan kruunua osakkeelta.Nasdaqin mukaan se on saanut jo tarjoukselleen hyväksynnän Oslon pörssin omistajilta, jotka omistavat yhteensä 35,11 prosenttia sen osakkeista.Oslon pörssi on ollut viimeinen Pohjoismaiden itsenäinen pörssi. Muut kuuluvat Nasdaq OMX -konserniin.