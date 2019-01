Pörssiuutiset

Kommentti: Kiinan talouskasvu lienee selvästi heikompaa kuin luvut näyttävät

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiinan kasvun on pakko hidastua

Ronski velkavipu ylläpitää kasvua

Luotto- ja luontoriskit pysyvät piilossa

Luultua pienempi talous ja raskaampi velkaisuus