Pörssiuutiset

DI: Skandaali Ruotsin pörssissä – kauppiaiden epäillään manipuloineen kursseja

Ruotsissa sijoitusmaailmaa on puhuttanut Dagens Industrin sunnuntai-iltana julkaisema uutinen, että joukko päiväkauppiassijoittajia on pyrkinyt manipuloimaan isojen yhtiöiden osakekursseja.