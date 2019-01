Pörssiuutiset

Pankki neuvoo brexit-äänestyksen alla: Älkää käykö kauppaa punnalla tänään

Amerikkalaisen Citigroupin finanssihaara Citi neuvoo asiakkaitaan olemaan käymättä kauppaa punnalla tänään, kun Britannian parlamentin on määrä äänestää brexit-sopimuksesta.