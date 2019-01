Pörssiuutiset

Consti antoi tulosvaroituksen – taustalla yksi arvokiinteistö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Korjausrakentaja Consti Yhtiöt alentaa arviotaan viime vuoden näkymistä. Yhtiö arvioi nyt, että sen koko vuoden liiketulos on tappiollinen ja heikkenee vuoteen 2017 verrattuna, Consti kertoo tiedotteessaan.Vuonna 2017 Consti-konsernin liikevaihto oli 300,2 miljoonaa euroa ja liiketulos -0,4 miljoonaa euroa.Aiemmin arvioitua heikomman tuloksen syynä on yhtiön mukaan Consti Julkisivujen asuntokorjausyksikön ennakoitua heikompi kannattavuus.Liiketulosta heikentää se, että yhden arvokiinteistön käyttötarkoituksen muuttaminen tulee ennakoitua kalliimmaksi. Kyseinen projekti on alkanut alkuvuonna 2017, ja se on määrä saattaa loppuun tämän vuoden ensimmäisen puoliskon aikana.Consti arvioi nyt, että sen koko vuoden 2018 liiketulos heikkenee vuoteen 2017 verrattuna.Yhtiön aiemman arvion mukaan liiketulos olisi kasvanut edellisvuodesta.Consti julkistaa viime vuoden tuloksensa torstaina 7. helmikuuta kello 8.30.