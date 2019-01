Jan Hurrin kommentti: Kaksi heikkenevää jättiä pitää maailmantaloutta veitsenterällä

Pörssiuutiset

Kommentti: Kaksi heikkenevää jättiä pitää maailmantaloutta veitsenterällä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiinan kasvun pakko hidastua

Poliittisia haasteita ja mahdollisuuksia

Heijastushaitat ulottuvat Suomeenkin