Pörssiuutiset

Wall Streetin hullu pörssiviikko päättyi voimakkaaseen heiluntaan

29.12. 1:25

Pörssiviikko päättyi perjantaina epävarmoissa tunnelmissa.

Euroopassa valtaosa indekseistä päätyi plussalle, mutta Wall Streetillä kurssit sahasivat päivän aikana edestakaisin.



Lopulta Wall Streetin keskeisistä indekseistä Dow Jones ja S&P 500 laskivat hieman ja Nasdaq puolestaan nousi lievästi.



Takana on vuoristoratamainen viikko, jonka aikana on nähty sekä reipasta laskua että roimaa nousua. Kokonaisuudessaan joulukuu on ollut vahvasti laskuvoittoinen ja vuoden osalta pääindeksit ovat miinuksella, esimerkiksi Dow Jones on laskenut vuoden takaisesta lähes kuusi prosenttia.



Helsingin pörssin pääindeksi nousi perjantaina 1,35 prosenttia.