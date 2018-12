Pörssiuutiset

Pitkän kurssinousun hintaa maksetaan nyt – asiantuntija neuvoo sijoittajia pitämään pään kylmänä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Asiantuntija: Piensijoittajilla ei syytä paniikkiin

Epävakaus on monen tekijän summa





Epävakaus todennäköisesti jatkuu ensi vuoden puolelle