New Yorkissa kurssit avasivat taas pakkaselle – Helsingissä myös laskua

Hermoilu maailman pörsseissä on jatkunut tänään ja kurssien kehitys on ollut ailahtelevaista myös Helsingissä. New Yorkin pörssissä osakekurssit ovat avautuneet iltapäivällä Suomen aikaa laskuun keskiviikon nousupäivän jälkeen.Pääindeksit Dow Jones, S&P 500 ja Nasdaq avautuivat noin 1,5 prosenttia pakkasella.Helsingissä yleisindeksi OMXH lähti aamupäivällä nousuun, mutta iltapäivällä kurssit olivat kääntyneet noin 1,1 prosenttia laskuun.Vaihdetuimmista osakkeista Nokia oli iltapäivällä noin 2,7 prosenttia laskussa ja Nordea pakitti 0,9 prosenttia.Suunta kääntyi joulutauon jälkeen laskuun myös Euroopan suurimmilla markkinoilla, eli Frankfurtissa, Lontoossa ja Pariisissa.New Yorkin pörssin tärkeimmät indeksit Dow Jones Industrial ja S&P 500 sulkivat yöllä Suomen aikaa noin 5 prosentin nousuun. Teknologiapörssi Nasdaqin Composite-indeksi kohosi lähes 6 prosenttia.Vielä jouluaattona New Yorkin pörssit sukelsivat. Euroopan pörssit olivat kiinni joulunajan, ja ne pystyivät näin sivuuttamaan New Yorkin arvopaperimarkkinoiden pyhien aikana tekemät hypyt ja humpsahdukset.Ennen keskiviikkoa New Yorkin pörssin luisu oli jatkunut jo neljä päivää. Sijoittajia on huolestuttanut Yhdysvaltojen poliittinen ja taloudellinen turbulenssi. Pörssirallia ovat aiheuttaneet muun muassa puolustusministeri Jim Mattisin ero ja Yhdysvaltojen hallinnon osittainen sulkeminen.Lisäksi on spekuloitu, että presidentti Donald Trump haluaisi erottaa Yhdysvaltain keskuspankin Fedin johtajan Jerome Powellin, jota Trump on kritisoinut kovin sanakääntein.