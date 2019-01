Pörssiuutiset

Kommentti: Euro täyttää jo 20 vuotta – juhlia voi lykätä, kunnes rahaliitto on valmis tai purettu

Europäättäjät yhtä mieltä valuvioista

Poliittinen valmius rahaliiton valuvikojen korjaamiseen on selvästi hiipunut eurokriisin akuutin vaiheen hellitettyä.

Kriisi oli surkea sarja omia maaleja





Liittovaltio tai purkutuomio