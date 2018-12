Pörssiuutiset

Tokion pörssi toipui joulupäivän rajusta pudotuksesta

26.12. 9:13

Tokion pörssi sulkeutui tapaninpäivänä hieman paremmissa tunnelmissa kuin joulupäivänä.

Joulupäivänä pörssin sulkeutuessa keskeinen Nikkei 225 -indeksi jäi yli viisi prosenttia miinukselle. Näin suurta laskua indeksi ei ole tehnyt sitten viime vuoden huhtikuun.



Keskiviikkona indeksi kipusi vajaan prosentin verran.



Tokion alamäki on jatkoa New Yorkin pörssin alamäelle. Viime viikko oli Wall Streetin laskuvoittoisin sitten finanssikriisin alun vuonna 2008.



Laskun taustalla on monia syitä, kuten maailmantalouden epävarmuus sekä Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasota.