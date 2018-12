Pörssiuutiset

Wall Streetin pörssiluisu heijastui Tokioonkin 25.12. 3:24

Maailmanlaajuinen pörssilasku jatkui joulupäivän aamuna Japanissa.

Kaupankäynnin avauduttua Tokion pääindeksit olivat yli kolmen prosentin laskussa.



Keskeinen Nikkei 225 -indeksi putosi alle 20 000 pisteen ensimmäistä kertaa sitten viime vuoden syyskuun.



Tokion luisu on jatkoa New Yorkin pörssin alamäelle. Viime viikko oli Wall Streetin laskuvoittoisin sitten finanssikriisin alun vuonna 2008, ja maanantaina lasku jatkui. Wall Streetin pääindeksit sukelsivat jouluaattona lähes kolme prosenttia.



Laskun taustalla on monia syitä, muun muassa maailmantalouden epävarmuus sekä Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasota.