Pörssiuutiset

Danske Bank antoi tulosvaroituksen – osake vajosi viiden vuoden pohjiin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rahanpesuskandaaliin ajautunut Danske Bank leikkasi myöhään eilen kuluvan vuoden näkymiään vaikeiden markkinaolosuhteiden vuoksi. Tulosvaroitus oli tanskalaispankilta jo toinen.Danske Bank odottaa nettotuloksensa olevan noin 15 miljardia Tanskan kruunua, kun se aiemmin ohjeistui 16–17 miljardin kruunun tulosta. Vuoden alussa yhtiö oli odottanut peräti 18–20 miljardin kruunun tulostasoa. Danske Bankin tiedotteen mukaan näkymiin liittyy myös epävarmuutta.Danske Bankin osake on painunut Kööpenhaminan pörssissä tuntuvaan laskuun aamupäivän kaupankäynnissä. Puoliltapäivin Suomen aikaa se noteerattiin 2,3 prosentin laskussa 126,30 kruunuun. Alimmillaan osake on käynyt 123,00 kruunussa eli halvimmillaan tammikuun 2014 jälkeen.Osakkeen arvo on puolittunut maaliskuun jälkeen. Mittava rahanpesuskandaali on pakottanut pankin toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan eroamaan. Rikossyytteitä on vireillä Tanskassa ja Virossa, Yhdysvalloissa tapaus on viranomaisten tutkinnassa.Markkinoilla odotetaan pankin joutuvan maksamaan muhkeat sakot toiminnastaan.Danske Bank on myöntänyt, että sen Viron konttorin läpi virranneista 230 miljardista dollarista suuri osa oli alkuperältään epäilyttäviä varoja. Pankin oman selvityksen mukaan pankissa katsottiin tätä läpi sormien.