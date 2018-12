Yhdysvaltain keskuspankin koronnosto painoi osakekursseja – FIMin Hirvonen: Markkinat pettyivät positiiviseen näkemykseen

Pörssiuutiset

Yhdysvaltain keskuspankin koronnosto painoi osakekursseja – FIMin Hirvonen: Markkinat pettyivät positiiviseen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Trump ei pääse vaikuttamaan Fediin