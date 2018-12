Suominen nimitti uuden toimitusjohtajan – Zimbabwessa kuolleen Pekka Ojanpään piti aloittaa tehtävässä joulukuussa

Pörssiuutiset

Suominen nimitti uuden toimitusjohtajan – Zimbabwessa kuolleen Pekka Ojanpään piti aloittaa tehtävässä jouluku

Suomisen toimitusjohtajaksi on nimitetty Petri Helsky. Hän aloittaa 7. tammikuuta. Suomisen toimitusjohtajana piti aloittaa joulukuussa Pekka Ojanpää, joka kuitenkin kuoli lento-onnettomuudessa marraskuussa.