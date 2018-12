Pörssiuutiset

Pörssilistautumisilla kerätyt pääomat lisääntyneet vahvasti maailmalla 19.12. 11:41

Pörssilistautumisilla kerätyt pääomat ovat lisääntyneet tänä vuonna vahvasti maailmanlaajuisesti, kertoo konsulttiyhtiö EY.

Kerätyt pääomat ovat nousseet kuusi prosenttia 180 miljardiin euroon, vaikka listautumisten lukumäärä putosi.



Suomessa pörssitulokkaita on EY:n mukaan nähty enemmän kuin viime vuonna. Helsingissä aktiviteettia on lisännyt myös virolaisen varustamoyhtiön Tallinkin rinnakkaislistautuminen.



– Helsingin pörssi ja First North -markkinapaikka saivat kuluneena vuonna listoilleen epävarmuuksien puuskista huolimatta kokonaisen tusinan uutta yritystä, kertoo EY:n listautumispalveluista vastaava johtaja Päivi Pakarinen tiedotteessa.



Eri markkina-alueita vertailtaessa listautumisaktiivisuus oli edelleen vilkkainta Aasian ja Tyynenmeren alueella.