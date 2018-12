Pörssiuutiset

Mascot Bidco aloittaa ostotarjouksen Amer Sportsista 20. joulukuuta

Sijoittajakonsortio Mascot Bidco aloittaa käteisostotarjouksen urheiluvälinevalmistaja Amer Sportsista 20. joulukuuta, kertoo Amer Sports tiedotteessaan.Ostotarjous hyväksymisaika päättyy 28. helmikuuta 2019. Mascot Bidco varaa itselleen oikeuden pidentää tarjousaikaa ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt ostotarjousta koskevan tarjousasiakirjan.Amer Sports on ilmoittanut aiemmin joulukuussa, että ostotarjous on sen hallituksen hyväksymä.Ostotarjouksen tekevän ryhmän muodostavat kiinalainen Anta Sports Products Limited, FountainVest Partnersin sijoitusyhtiö FV Fund, kanadalaisen liikemiehen ja joogavarusteyhtiö Lululemonin perustajansijoitusyhtiö Anamered Investments ja kiinalainen Tencent.Konsortio tarjoaa 40,00 euroa käteisenä jokaisesta Amer Sportsin osakkeesta. Tässä on 39 prosentin preemio verrattuna Amer Sportsin osakkeen päätöskurssiin 10. syyskuuta. Tämä oli päivää ennen kuin Amer kertoi ostosuunnitelmista julkisuuteen.