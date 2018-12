Pörssiuutiset

Jan Hurrin kommentti: Markkinamittarit povaavat poikkeuksellisen jyrkkää käännettä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rahoitusolot kiristyvät täyttä päätä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rahoitusolojen muutos tärkein markkina-ajuri

Vähennyslaskulla kasvusta taantumaan

Maailmansodan jälkeen heikoin kasvukausi