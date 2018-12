Pörssiuutiset

Nurminen Logistics antoi tulosvaroituksen

Logistiikkayhtiö Nurminen Logistics alentaa arviotaan koko vuoden vertailukelpoisesta liiketuloksesta. Yhtiö pitää kuitenkin ennallaan ennusteensa liikevaihdon kasvusta.Päivitetyn ohjauksen mukaan yhtiön vertailukelpoinen liiketulos jää viime vuoden tasosta, mutta liikevaihto kasvaa.Syynä muutoksen ovat tiedotteen mukaan toiminnanohjauksen ERP-hankkeen ongelmat. Järjestelmäintegraatio on tullut ennakoitua kalliimmaksi ja käyttöönotto on viivästynyt.Viivästymisellä on ollut kielteinen vaikutus operatiiviseen toimintaan.– Lisäksi tulospoikkeamaan ovat vaikuttaneet loppukesän ja alkusyksyn ennakoitua hitaampi volyymien kehitys, uusasiakashankinnan arvioitua matalampi kasvu ja säännöllisen Kiinan junayhteyden käynnistämiseen liittyvät kustannukset, tiedotteessa todetaan.Kiinan linjaliikenteen arvioidaan tuovan merkittävästi uutta liiketoimintaa ja parantavan kannattavuutta ensi vuoden alkupuolelle kestävän ylösajovaiheen jälkeen. ERP-järjestelmäuudistuksen tehostavat vaikutukset realisoituvat ensi vuoden aikana.Nurminen Logisticsin mukaan yhtiön maksuvalmius on erittäin vahva.