Pörssiuutiset

Kaupan alan osakkeet syöksyvät pörsseissä – verkkokauppa kertoi katastrofaalisesta joulukaupan alusta

Verkkokauppa Asos antoi tänään rajun tulosvaroituksen ja viestitti, että joulukauppa on saanut katastrofaalisen alun. Brittiyhtiön osake on luisunut jyrkimmillään jopa 43 prosenttia miinuksella Lontoon pörssissä aamulla annetun tulosvaroituksen jälkeen.Asosin tulosvaroitus on syössyt yhtiön kilpailijoiden ja kuluttajatuotevalmistajien osakkeet laskuun ympäri Eurooppaa, kun sijoittajat ovat huolissaan kivijalkakaupan kriisin leviämisestä myös verkkokauppaan.Asos heikensi tulosvaroituksessaan syyskuussa alkaneen tilivuotensa liikevaihdon kasvuennustetta noin 15 prosenttiin aiemmasta 20–25 prosentista. Yhtiö kertoi, että syys- ja lokakuu sujuivat yhtiön ennusteiden mukaan, mutta marraskuun myynti jäi selvästi jälkeen arvioista. Siihen on vaikuttanut taloudellinen epävarmuus päämarkkinoilla ja laskeva kuluttajaluottamus.Kilpailevista verkkokaupoista Boohoon kurssi oli painunut iltapäivällä 20,0 prosenttia ja Zalandon 18,0 prosenttia.Lasku on levinnyt myös isojen vaatemyymäläketjujen osakkeisiin. Ruotsalainen H&M oli halventunut 7,0 prosenttia ja espanjalaisen Zaran omistaja Inditex 4,0 prosenttia.Brittitavarataloista Debenhams oli heikentynyt 11,0 prosenttia ja Marks & Spencer 4,7 prosenttia.Tulosvaroitus oli painanut myös vaatevalmistajien Adidaksen, Puman ja Hugo Bossin osakkeet yli viiden prosentin alamäkeen.Asos toimii noin 230 maassa ja noin 37 prosenttia myynnistä tulee Britanniasta. Verkkokauppa myy omia tuotemerkkejä ja muun muassa Hugo Bossin, Adidaksen ja Calvin Kleinin tuotteita.