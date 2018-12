Pörssiuutiset

Amerin hallitus suosittelee Antan ostotarjouksen hyväksymistä

Urheiluvälinevalmistaja Amer Sportsin hallitus suosittelee yksimielisesti osakkeenomistajille kiinalaisen Anta Sportsin johtaman sijoittajaryhmän ostotarjouksen hyväksymistä.Amer Sportsin hallitus julkisti tänään lausuntonsa konsortion joulukuun alussa tekemästä ostotarjouksesta. Kiinalaisryhmä tarjoutui ostamaan Amerin 40,00 euron osakekohtaiseen hintaan.Hallitus arvioi, että sijoittajaryhmän osakkeenomistajille tarjoama vastike on kohtuullinen ottaen huomioon muun muassa osakkeista tarjotun preemion ja arvostuskertoimet. Lisäksi hallitus on teettänyt ulkopuolisilla taloudellisilla neuvonantajilla valuuaatioita ja analyyseja sekä Goldman Sachsilla oikeudenmukaisuuslausunnon.Hallitus katsoo, että Amer Sportsin liiketoimintanäkymät tarjoaisivat mahdollisuuden kehittää liiketoimintaa itsenäisenä yhtiönä osakkeenomistajien edun mukaisesti.– Ottaen kuitenkin huomioon itsenäiseen toimintamalliin sisältyvät riskit ja epävarmuustekijät sekä ostotarjouksen ehdot, Amer Sportsin hallitus on päätynyt siihen, että ostotarjous on suotuisa vaihtoehto osakkeenomistajille, lausunnossa kirjoitettaan.