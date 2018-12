Pörssiuutiset

Terveystalon Attendo-yrityskauppa sai hyväksynnän KKV:ltä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on hyväksynyt yrityskaupan, jossa Terveystalo Healthcare hankkii Attendo Terveyspalvelut, KKV kertoo tiedotteessaan. KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei olennaisesti estä tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla.KKV kertoo arvioineensa yrityskaupan vaikutuksia sekä sote-uudistusta edeltävässä tilanteessa että sen jälkeisillä markkinoilla.Selvityksen mukaan yhtiöt tuottavat sote-uudistusta edeltävässä tilanteessa erilaisia palveluita erilaisille asiakasryhmille. Terveystalo on keskittynyt työterveyspalveluihin sekä erikoissairaanhoidon tuottamiseen julkiselle sektorille. Attendo taas tuottaa etenkin perusterveydenhoidon palveluja julkiselle sektorille.Päällekkäistä toimintaa yhtiöillä on KKV:n mukaan lähinnä julkisen sektorin terveyspalvelujen ulkoistuksissa, mutta Terveystalo on ollut laajoissa ulkoistuksissa varsin pieni toimija. Attendon kilpailijat ovat olleet Pihlajalinna ja Mehiläinen, joten yrityskauppa ei tämän takia estä tehokasta kilpailua ulkoistuksissa, KKV sanoo.Sote-uudistuksen jälkeistä tilannetta arvioidessaan KKV on tukeutunut näkemykseen siitä, miten kilpailu valinnanvapausmarkkinoilla toimii ja siitä, miten eri toimipisteet mahdollisesti sijaitsevat eri puolilla Suomea. KKV:n mukaan yrityskauppa ei estä olennaisesti kilpailua myöskään valinnanvapausmarkkinoilla.Terveystalo Healthcare on pörssiyhtiö Terveystalon kokonaan omistama tytäryhtiö. Attendo Terveyspalvelut taas kuuluu ruotsalaiseen sote-jättiin Attendoon.KKV siirsi heinäkuussa yrityskaupan jatkokäsittelyyn, koska alustavat selvitykset osoittivat, että yrityskauppa voisi aiheuttaa haitallisia vaikutuksia Suomen terveysmarkkinoiden kilpailulle.Lokakuussa Markkinaoikeus siirsi käsittelyaikaa 14. joulukuuta asti sote-uudistukseen liittyvien epävarmuuksien takia.