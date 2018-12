Pörssiuutiset

Cargotec antoi tulosvaroituksen

Lastinkäsittelylaitteita valmistava Cargotec alentaa kuluvan vuoden liikevoitto-ohjeistustaan. Syynä on kuormausnostureita valmistavan Hiabin sekä lastin- ja kuormankäsittelyyn erikoistuneen MacGregorin ennakoitua heikompi tuloskehitys.– Pullonkaulat Hiabin komponenttien toimitusketjussa ja laitteiden asennuskapasiteetissa ovat pidentäneet toimitusaikoja Hiabin eräissä tuotekategorioissa ja johtaneet ennakoitua heikompaan liiketoiminnan jakaumaan. Komponenttipula on johtanut myös tehottomuuteen ja lisäkustannuksiin kokoonpanotoiminnoissa, tiedotteessa todetaan.Hiabin tilaukset ovat kuitenkin jatkuneet loka-joulukuussa korkealla tasolla. MacGregorin liikevoiton ennakoidaan jäävän lievästi tappiolliseksi loka-joulukuussa toimitusten siirtymisen vuoksi.Cargotec arvioi nyt, että konsernin kuluvan vuoden liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykustannuksia on 235-245 miljoonaa euroa.Elokuussa annetussa ohjeistuksessa Cargotec arvioi liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykustannuksia paranevan viime vuoden 258,6 miljoonasta eurosta.Cargotec julkistaa tilinpäätöstiedotteensa 8. helmikuuta.